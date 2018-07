Ministrul libian de externe recunoscut de ONU, Mohamed Sayala, a anuntat sambata activarea tratatului de prietenie cu Italia incheiat in 2008 si suspendat in 2011, informeaza AFP si Xinhua. Acordul respectiv permite returnarea in Libia a migrantilor plecati spre Europa din aceasta tara. Dupa o intalnire la Tripoli cu omologul sau italian, Enzo Moavero Milanesi, Sayala a dezmintit informatiile privind stabilirea unor baze militare italiene in sudul Libiei. Milanesi a declarat ca Libia si Uniunea Europeana "impartasesc responsabilitatea si datoria de a face fata fluxului de migranti". "Cooperarea…