Rezultatele testelor PISA din acest an - in urma carora 44% dintre elevii romani au fost declarați analfabeți funcțional - i-au atras atenția, desigur, și lui Tetelu.De la ora 12.00, pe Libertatea.ro, Tetelu explica, in stilul sau caracteristic, care este, pana la urma avantajul de a fi ....analfabet funcțional.Și, inca ceva: ”Aia de la PISA, care au facut testul in urma caruia a rezultat ca elevii romani sunt analfabeți funcțional nu au fost in stare sa faca un turn drept acolo la Pisa și s-au gasit tocmai ei sa ne evalueze noua copiii?!”, se intreaba Tetelu!Totul, de la 12.30!