Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de ancheta a Parlamentului European privind programele malware (PEGA) i-a cerut vineri guvernului grec sa procedeze la ''o ancheta urgenta si aprofundata'' cu privire la scandalul interceptarilor ilegale, o afacere care in ultimele luni a marcat climatul politic din Grecia, relateaza AFP.

- Articolul Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 61 din 06 mai 2022 privind unele masuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entitaților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri…

- Prin actul normativ ce urmeaza sa fie inițiat de MDLAP va fi alocata suma de 2.782.088,71 lei din Fondul de rezerva bugetara, fonduri necesare efectuarii lucrarilor de prima urgența, in vederea punerii in siguranța a barajului Taul Mare din județul Alba.Fondurile vor fi alocate avand in vedere incidentul…

- Potrivit unui document, aflat pe ordinea de zi a Guvernului, țara noastra ofera 21 de milioane de euro Organizației Mondiale a Sanatații, bani pentru consultanța in schema de sanatate a PNRR. Acuzațiile vin din partea deputatului USR Emanuel Ungureanu. Potrivit unui document, aflat pe ordinea de zi…

- In replica la acuzatiile ca a furat o masina apartinand SC Piete, fostul manager Liviu Cocean anunta ca a trimis anterior o notificare Consiliului de Administratie in care arata ca pastreaza automobilul marca BMW pana in momentul in care ii vor fi achitate toate drepturile salariale. Notificarea, facuta…

- La Spitalul Clinic Județean de Urgența din Cluj-Napoca facturile la energie au crescut considerabil in ultimele luni. Doar in primele 6 luni ale anului 2022, Spitalul Județean de Urgența a avut facturi la gaz in valoare de 4.499.717,55 lei, iar la energie electrica de 2.276.959,77 lei. Managerii de…

- CNSU a decis, luni, verificarea tehnica a calitații construcției și siguranței exploatarii barajelor aflate pe teritoriul Romaniei, dupa ce sambata noaptea a avut loc o avarie la barajul lacului piscicol Taul Mare din Roșia Montana, județul Alba, iar populația a fost evacuata. Fii la curent…

- Scandalul dintre Andreea Balan și George Burcea nu pare ca se va incheia prea curand. Dupa ce artista l-a acuzat inițial ca a venit sa ia fetițele in stare de ebrietate, actorul a facut o postare pe rețelele de socializare in care a marturisit ca Andreea minte. Cantareața nu a mai stat pe ganduri și…