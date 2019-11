Liberalii renunţă la 44 de posturi din Ministerul Muncii Potrivit proiectului de Hotarare privind reorganizarea si functionarea institutiei, publicat miercuri, Ministerul Muncii va avea 4 secretari de stat in loc de cinci.



"Aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale va avea un numar maxim de 380 de posturi, finantate de la Bugetul de Stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. Ministrul muncii si protectiei sociale este ajutat in activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat, de secretarul general si doi secretari generali adjuncti", se precizeaza in nota de fundamentare care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Hunedoara a demarat procedurile pentru lucrarile de “amenajare locuința protejata – proiect „Venus – Impreuna pentru o viața in siguranța!”. 29.862 de lei fara TVA este valoarea lucrarilor care constau in renovarea bucatariei, a…

- ANUNȚ DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTA Aplicați ACUM pentru: ”O VIAȚA IN SIGURANȚA FARA VIOLENȚA DOMESTICA” Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba, va invita sa participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul – ținta in vederea realizarii…

- Potrivit unor decizii ale premierului, publicate in Monitorul Oficial, Lidia Barac a fost numita secretar de stat la Ministerul Justitiei, Horatiu Moldovan - la Ministerul Sanatatii si Carmen Moraru - secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene. Premierul a semnat mai multe decizii de eliberare…

- Agenția Naționala pentru Egalitatea de Șanse intre Femei și Barbați (ANES) a lansat Proiectul „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!”. Prin acest Proiect vor fi create servicii integrate moderne in sprijinul victimelor violenței domestice, care sa le ofere atat posibilitatea ieșirii din situația…

- Incepand cu data de 18.10.2019, Dantes Nicolae Bratu revine la conducerea Inspectiei Muncii București, exercitand funcția de Inspector General de Stat, dupa ce anterior a fost detasat ca Secretar General al Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei și Barbați. Dantes Nicolae Bratu activeaza…

- Dantes Nicolae Bratu revine de vineri la conducerea Inspectiei Muncii si va avea functia de inspector general de stat, dupa ce anterior fusese detasat ca secretar general al Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, scrie Agerpres. Ministerul Muncii a emis in data…

- Romania se situeaza pe locul 25 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste indicele egalitatii de gen, cu 54,5 din 100 de puncte, scorul fiind cu 12,9 puncte mai mic decat media UE, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, care citeaza cel mai recent indice al…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de ministri vacante, respectiv Gratiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupa la ministerul Energiei si Stefan Baisanu, ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul. „Am decis sa nominalizez reprezentanti…