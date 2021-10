Stiri pe aceeasi tema

- Apar in jur de 400 de parcari noi in cartierele Timișoarei și toate vor fi incluse in sistemul Timpark. La unele se lucreaza de luni bune, cum ar fi cea din zona Bucovina, dar vor aparea și altele in locul garajelor, susține viceprimarul Ruben Lațcau, dupa modelul fostei administrații. Edilul a calculat…

- Prețurile la gazele naturale s-au triplat fața de anul trecut, iar carbunele se aprovizioneaza doar acum, ceea ce va duce la costuri cu sute de milioane de lei mai mari pentru producerea energiei termice, spune viceprimarul Timișoarei. In concluzie, o majorare a prețului incalzirii ”de la stat” nu e…

- Lucrarea de renovare a fațadei Operei Naționale Romane din Timișoara se apropie de sfarșit. Constructorul a inceput sa dea jos schela. Viceprimarul Ruben Lațcau reamintește care a fost epopeea lucrarii. Astfel, studiul de fezabilitate pentru reabilitarea fațadei este vechi de 13 ani, fiind aprobat de…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a publicat, pe pagina sa de Facebook, statistici care „dau bine” pentru noua administrație a Timișoarei. Astfel, in primele șapte luni ale anului primaria a investit 138 de milioane de lei, dintre care 49 de milioane fonduri europene. „In doar jumatate de an am reușit sa investim…

- In 3 august 2021, Timișoara sarbatorește 102 ani de la intrarea in oraș a trupelor romane aflate sub conducerea colonelului Virgil Economu, marcand astfel momentul in care in Banat s-a instaurat administrația romaneasca. Acum doi ani, la implinirea centenarului, Asociația Eugeniu de Savoya a organizat…

- Viceprimarul Ruben Lațcau ii avertizeaza pe muncitorii care lucreaza pe șantierele Timișoarei ca vor munci și pe vreme rea. S-a terminat cu sistarile, „inclusiv pe iarna”. Nu va fi totuși lume pe șantier cand Administrația Naționala de Meteorologie va decide ca nu se poate lucra. Și vor fi pauze de…

- Constructorul centurii de sud a Timișoarei incepe din 8 iulie amenajarea unui nod rutier și a unui pasaj la intersecția dinspre Moravița spre Peciu Nou și Timișoara. Șoferii vor trebui sa foloseasca alt traseu.