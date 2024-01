Daca proiectul de lege susținut de un grup de parlamentari liberali este adoptat in sesiunea de primavara, țigarile electronice și dispozitivele de vapat tutun ar putea fi interzise in baruri, cafenele, cluburi și restaurante. Inițiativa liberala nu este noua. In Franța, 166 de deputați au un proiect similar, susținut de guvern. Și tot in Franța s-a anunțat interzicerea fumatului inclusiv pe plaja. Aceste inițiative legislative au in vedere creșterea alarmanta a numarului adolescenților care consuma tutun incalzit, ignorandu-se efectele negative. Dr.Beatrice Mahler, managerul Institutului de…