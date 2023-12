Stiri pe aceeasi tema

- Liderii liberali l-au indemnat pe ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, sa identifice modalitați de finanțare pentru investițiile publice in desfașurare prin programul Anghel Saligny și Compania Naționala de Investiții.

- Liderii liberali i-au cerut duminica seara ministrului de Finante, Marcel Bolos, sa gaseasca solutii de finantare a investitiilor publice derulate prin programul Anghel Saligny si Compania Nationala de Investitii, astfel incat facturile depuse pe situatii de lucrari sa fie decontate pana la sfarsitul…

- Liberalii au anunțat, luni, ca vor susține noul proiect de buget, in timp ce, in spatele ușilor inchise, deputații PNL l-au criticat pe Marcel Boloș ca este un slab comunicator și a jignit electoratul de dreapta. „Jumatate din deputații din aceasta sala vor disparea daca continuați cu masurile dumneavoastra.…

- Deputatul Florin Roman susține ca PNL i-a cerut ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, sa renunțe la ideea avertizorului fiscal, prin care erau rasplatiți cei care denunțau evazioniștii, și sa elimine orice ambiguitate privind impozitarea Pilonului 2 de pensii.Liberalii descriu anumite intervenții ale…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat, luni, ca obiectivul privind tinta de deficit bugetar este unul de tara al intregii Romanii. Bolos a precizat, in cadrul dezbaterilor din Parlament la motiunea simpla indreptata impotriva sa, ca reforma fiscala pe care Guvernul a initiat-o este cea consemnata…

- Proiectul de lege privind bugetul de stat pentru 2024 ar trebui sa fie trimis la Parlament in cursul acestui an, din punctul meu de vedere, dar aici Coalitia de guvernare va hotari, a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. "De saptamana viitoare vor incepe…

- Anul acesta se va incheia cu un deficit bugetar estimat la 5,5% din PIB, iar tinta pentru anul viitor este de 4,5% -5%, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Ministrul a explicat de ce s-a renuntat la rectificarea bugetara in acest an, precizand ca nu ar fi existat…

- „Deciziile pe care le avem intr-adevar la coalitia de guvernare sunt cele legate de salariul minim si cresterea acestuia care a fost agreata, in principiu, in coalitia de guvernare. In discutii a fost data de 1 octombrie si a fost discutia pe 3.300 lei. Cea de la 1 ianuarie, sa vedem cum vor evolua…