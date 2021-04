Stiri pe aceeasi tema

- Spania va imuniza cu prioritate cu vaccinul de la Johnson & Johnson, in urmatoarea perioada, persoanele din grupa de varsta 70-79 de ani, a anuntat luni ministrul sanatatii, Carolina Darias, transmite Reuters. Primele 300.000 de doze din acest vaccin, care se administreaza intr-o singura doza, vor sosi…

- Ce condiții se pun romanilor din diaspora care vor sa vina acasa de Paste. Ministrul de Interne a explicat clar ce se intampla la intrarea in țara. Cine sunt cei care vor scapa de carantina. An de an, inainte de Paște, imaginile ce aratau cozile uriașe de la punctele de intrare in țara erau nelipsite…

- Adeverintele electronice verzi vor facilita libera circulatie in conditii de siguranta Comisia Europeana propune crearea unui certificat electronic verde COVID. Aceasta ar facilita libera circulatie in interiorul Uniunii Europene, in conditii de siguranta COVID-19. Adeverinta electronica verde va dovedi…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa primeasca peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la BioNTech-Pfizer in al doilea trimestru, dupa incheierea unui acord ce prevede o ‘accelerare’ a livrarilor, a anuntat marti Comisia Europeana, in timp ce administrarea vaccinului AstraZeneca a fost…

- Comisia Europeana va propune ca pâna la sfârșitul anului 2023 crearea unui „card european de handicap” care sa faciliteze recunoașterea reciproca a statutului de persoana cu handicap între statele UE, a anunțat ea miercuri, relateaza AFP.Înființat pe baza unui…

- Companiile care vand electronice precum frigidere, mașini de spalat, uscatoare de par sau televizoare in Uniunea Europeana vor fi in curand nevoite sa asigure faptul ca produsele lor pot fi reparate pe o durata de 10 ani. Decizia vine ca urmare a unei noi legislații a Parlamentului European, care a…

- Ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg se asteapta ca Uniunea Europeana sa adopte noi sanctiuni împotriva Rusiei în legatura cu cazul Aleksei Navalnîi, cel mai proeminent adversar al Kremlinului, relateaza duminica DPA, preluata de Agerpres.Un pas probabil ca ar putea…

- Guvernul de la Londra a anuntat marti ca intentioneaza sa incheie acorduri separate cu fiecare dintre cele 27 de state membre in UE, pentru a permite artistilor britanici sa se deplaseze fara vize in Uniunea Europeana, fapt pe care acestia nu pot sa il mai faca din cauza Brexitului, informeaza AFP.…