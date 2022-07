Liber pentru intervențiile împotriva urşilor periculoşi Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea ce permite intervenția impotriva urșilor periculoși, nu doar in interiorul, ci și in exteriorul localitaților. Administrația Prezidențiala informeaza ca președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora, in intravilanul localitaților, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

