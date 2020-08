Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a sosit joi la Beirut cu un mesaj de sprijin pentru poporul libanez, la doua zile dupa devastatoarele explozii care au indoliat Libanul, a fost intampinat ca un salvator de multimile de oameni adunate, ce si-au exprimat indignarea fata de autoritatilor tarii…

- Libanul "nu este singur", a declarat joi, la Beirut, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa explozia soldata cu cel putin 145 de morti. El a anunțat masuri de asistenta din partea Parisului si a Uniunii Europene, dar cere Guvernului libanez reforme structurale.

- Libanul "nu este singur", a declarat joi, la Beirut, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa explozia soldata cu cel putin 145 de morti, anuntand masuri de asistenta din partea Parisului si a Uniunii Europene, dar cerand Guvernului libanez reforme structurale, informeaza Mediafax."Libanul…

- UPDATE, ora 13:44 – Peste 200.000 de oameni au ramas fara locuinte dupa ce exploziile uriase de marti, din portul din Beirut, au distrus numeroase cladiri, iar Libanul mai are rezerve de grane pentru ”ceva mai putin de o luna”, in conditiile in care deflagratiile din capitala au distrus principalul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat ca Romania trebuie sa fie alaturi de statul si de cetatenii libanezi, oferind ajutor in urma exploziilor din portul din Beirut. "Explozia de ieri de la Beirut a lasat in urma o unda de soc peste intreaga lume. Gandurile noastre merg in primul rand catre cei afectati…

- Cel putin 78 de morti si mai mult de 4.000 de raniti este bilantul provizoriu al exploziilor care au avut loc marti seara in portul din Beirut, iar de miercuri Libanul va fi timp de trei zile in doliu national.

- Cel putin 78 de morti si mai mult de 4.000 de raniti este bilantul provizoriu al exploziilor care au avut loc marti seara in portul din Beirut, iar de miercuri Libanul va fi timp de trei zile in doliu national. Presedintele Michel Aoun a declarat ca 2.750 de tone de nitrat de amoniu au fost […] Source

- Premierul Libanului, Hassan Diab, a decretat miercuri zi de doliu național, dupa cele doua explozii care au zguduit, marți, capitala Beirut, informeaza Mediafax.Bilanțul provizoriu arata ca 78 de persoane au murit și peste 4.000 au fost ranite. Autoritațile libaneze se tem ca numarul decedaților va…