Liban: Protestatari din întreaga ţară s-au reunit la Tripoli Mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Tripoli, un oras mare din nordul Libanului, intr-un protest ce a reunit demonstranti din intreaga tara, veniti sa se mobilizeze sub semnul uniunii, informeaza AFP. Din 17 octombrie, in Liban au loc manifestatii de proportii impotriva unei clase politice considerate corupte si incompetente, proteste care au paralizat tara timp de aproape doua saptamani. In ultimele zile s-a revenit usor la normal prin redeschiderea bancilor si a scolilor. Mobilizarea continua insa la acelasi cote inalte la Tripoli, marele oras sunnit din nord, in timp ce la Beirut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

