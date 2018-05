Libanul a organizat duminica primele alegeri parlamentare dupa aproape un deceniu, un scrutin care a mobilizat putini alegatori si care nu va afecta repartitia puterii intre principalele partide ale tarii, comenteaza AFP. Sectiile de votare s-au inchis la orele 19.00 (16.00 GMT) si, din totalul celor 3,7 milioane de alegatori, numai 49,2% s-au prezentat la urne, in comparatie cu 54% in 2009, a afirmat in cursul serii ministrul de interne, Nohad Machnouk. Aceasta mobilizare scazuta a fost inregistrata in timp ce o noua lege electorala, bazata pe scrutinul proportional, a fost adoptata anul trecut,…