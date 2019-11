Stiri pe aceeasi tema

- Veto-ul exercitat de presedintele francez Emmanuel Macron împotriva începerii negocierilor de aderare la UE de catre Macedonia de Nord si Albania a provocat puternice unde de soc în Balcani. Speranta perspectivei europene a tinut sub control nationalistii si conflictele, dar acum oamenii…

- Liderii celor 27 de state UE au adoptat in mod oficial noul Acord Brexit agreat de catre Uniunea Europeana cu Marea Britanie, a informat joi un purtator de cuvant al președintelui Consiliului European Donald Tusk. Anterior, acordul a fost anunțat pe Twitter de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- In august, comparativ cu iunie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Malta (7,4%), Danemarca (6,6%) si Finlanda (4,5%), iar cele mai semnificative scaderi in Slovacia (minus 8,1%), Irlanda (minus 6,2%) si Romania (minus 6,1%). Comparativ cu iulie 2019,…

- Deputații italieni au adoptat marți cu o majoritate zdrobitoare o reforma constituționala care prevede reducerea numarului de parlamentari, scopul fiind acela de a economisi 500 de milioane de euro pe legislatura, potrivit Le Figaro. În favoarea modificarii au votat 553 de deputați, cu doar…

- Cetatenii europeni par sa nu mai considere Statele Unite garant al securitatii Europei, preferand consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare strategica independenta si nonagresiva, arata un studiu efectuat de Institutul Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR).…

- Camera superioara a Parlamentului britanic a aprobat, vineri, o lege care intentioneaza sa blocheze un Brexit fara acord la sfarsitul lunii octombrie, fortandu-l pe prim-ministrul Boris Johnson sa ceara o noua amanare pentru divort de la Uniunea Europeana, scrie Reuters. Citeste mai mult: adev.ro/pxf1hl

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

