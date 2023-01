Stiri pe aceeasi tema

- Magistratul Catalin Marian Matei a fost propus presedinte nou in Tribunalul Tulcea, instanta arondata Curtii de Apel Constanta.Propunerea va fi analizata de Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, care va vota ulterior delegarea sa in functia de presedinte al Sectiei Penale…

- Judecatorul Daniel Gradinaru a fost ales președintele Consiliului Superior al Magistraturii, iar Daniel Horodniceanu, fostul șef DIICOT, a devenit vicepreședintele instituției. Anunțul a fost facut in cadrul ședinței de joi, 5 ianuarie. Daniel Gradinaru a fost președintele Secției Penale a ICCJ. In…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dupa ce a descoperit ca avocata Cameliei Bogdan in procesul pierdut la CEDO a fost judecatoarea Lucia Zaharia de la Curtea de Apel București. Mai mult, un birou al Curții de Apel a fost folosit drept adresa de…

- Astazi, 3 noiembrie 2022, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, cu unanimitate, delegarea unor noi presedinti in Curtea de Apel Constanta si, respectiv, Tribunalul Constanta.Este vorba despre magistratul Ileana Anastasiu, care a fost delegata pe functia de sef al…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii va lua in dezbatere in sedinta din 3 noiembrie cererile de pensionare depuse de 63 de judecatori. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta…

- Judecatorul la Curtea de Apel Chișinau, Iurie Contruța, nu a promovat etapa de evaluare a Comisiei de Pre-Vetting, dupa ce magistratul s-a retras din concursul pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). „Decizia a fost adusa la cunoștința CSM și candidatului, care a refuzat…