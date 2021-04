Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, anunța ca locuitorii orașului evita centrele de vaccinare AstraZeneca și autoritațile se gandesc sa inchida unul dintre acestea. Oamenii au vazut tot felul de lucruri la televizor, sunt de ințeles, dar vaccinarea ramane singura soluție, spune edilul…

- Primarul orașului Craiova Olguța Vasilescu anunța ca locuitorii orașului evita centrele de vaccinare AstraZeneca și autoritațile se gandesc sa inchida unul dintre acestea. Oamenii au vazut tot felul de...

- Premierul Florin Cițu a anunțat in timpul unei vizite la Cluj ca mai multe dintre centrele de imunizare anti-COVID cu AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer și astfel campania de vaccinare se va accelera. In plus, pentru serul produs de Pfizer, vor exista și centre de tip drive-thru, potrivit…

- „Creșterea este lenta, nu este rapida, dar totuși este o creștere. De alaltaieri creșteri de 0,1, de 0,2 au fost in 32 de județe. Asta ne atenționeaza ca situația nu este stabila. De asta s-au luat unele masuri, chiar mai ușoare decat in altre țari, care ne permit sa controlam situația și sa mearga…

- Danemarca suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca in timp ce investigheaza posibile efecte secundare grave. Oficialii spun ca au primit rapoarte cu privire la cheaguri de sange fatale, dar nu se stie inca daca exista o legatura cu vaccinarea, conform Mediafax. Oficialii au spus ca…

- Media a relatat ca doua persoane din Coreea de Sud au murit la cateva zile dupa ce au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. Autoritatile sud-coreene pentru controlul si prevenirea bolilor au afirmat miercuri pentru Reuters ca investigheaza cauzele celor doua decese, fara sa dea…

- Campania de vaccinare continua, iar Romania a primit și cele peste 80.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Autoritațile iși doresc sa se vaccineze cat mai mulți romani, indiferent de categoria sociala din care fac parte. Raed Arafat, declara recent ca exista, sau vor exista anumite reguli pentru romanii…