- Circa 200.000 de contracte de munca au fost suspendate dupa izbucnirea crizei de coronavirus, susține ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Conform legislației insa angajatorii au obligația de a plati angajații, urmand ca mai apoi sa primeasca banii de la stat, proces care poate dura și trei luni…

- Estimare absolut sumbra facuta de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, privind numarul de șomeri de dupa criza generata de coronavirus."Noi am estimat ca spre un milion de șomeri se va ajunge cu criza. Eu va pot garanta ca cel puțin la nivel de guvern exista…

- Medicul Adrian Streinu -Cercel anunța ca Spitalul Sanador care face teste de coronavirus nu are dreptul legal sa faca aceste teste.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe testarea in masa pentru coronavirus "Orice om in lumea asta care are un spațiu privat poate…

- Este doar o chestiune de timp pana cand autoritațile ar putea sa ne limiteze libertatea de mișcare, lucru permis in situații de criza majora, precum este cea de coronavirus. Dupa ce un document in acest sens a ajuns in spațiul public, insa oficialii au negat ca ar fi fost luata in calcul varianta…

- Este veste incredibila. Primul pacient diagnosticat cu coronavirus nu mai are boala! Este anunțul facut de specialiștii de la Matei Balș, unde barbatul e internat. Daca și testul care ii va fi facut peste 24 de ore va fi negativ, barbatul va fi externat și lasat sa mearga acasa.Citește și:…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania.Citește și: Total NEAȘTEPTAT - Medicul Streinu - Cercel anunța ca barbatul infectat cu coronavirus NU primește niciun tratament Nelu Tatar, secretar de stat in Ministerul Sanatații a informat ca mai avem

- E scandal la Ambulanța Gorj, din cauza unei femei care a sunat la 112 și a anunțat ca ar putea avea coronavirus. Sindicalistii din Federatia Ambulanta spun ca se delimiteza de medicii de pe ambulanta Gorj, care ar fi refuzat, miercuri noapte, sa transporte echipa de epidemiologi la casa unui pacient…

- Vești de ultima ora privind starea de sanatate a barbatului de 20 de ani, diagnosticat cu coronavirus. Dupa ce ieri medicii au anunțat ca acesta nu ia un tratement special, iar acesta a declarat ca se simte foarte bine, autoritatile au transmis, vineri, ca starea barbatului din Gorj infectat cu…