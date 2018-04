Lia Olguța Vasilescu îi răspunde unui medic din Iași, pe Facebook, după scandalul salariilor din Sănătate Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ii raspunde unui medic din Iași, dupa scandalul salariilor din Sanatate, pentru ca doctorul Razvan Constantinescu, medic primar de medicina interna și gastroenterologie la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași, a lansat critici dure, pe Facebook, la adresa celor ce au implementat aceste decizii. Zilele acestea, au loc mai mult proteste in spitalele din București și din țara, dupa ce veniturilor unor angajați din sistem au fost diminuate considerabil: Protest la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati/ FOTO Manager de spital, despre problemele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protest al angajaților Spitalului de Psihiatrie Cronici din Dumbraveni, județul Vrancea. Asistentele și infirmierele unitații spitalicești vrancene au trait, vineri, un adevarat șoc cand și-au vazut fluturașii de salariu, in condițiile in care au primit salarii diminuate și cu 800 de lei. In semn de…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca se afla in desfașurare licitația deschisa pentru atribuirea contractului privind „Consiliere acordata producatorilor agricoli in vederea inființarii și dezvoltarii formelor asociative in sectorul agricol”, numar anunț de participare in SEAP…

- Lucrarile inscrise la Concursul Interjudețean de Marțișoare „Firul alb si firul rosu – Intre traditie si inovatie”, inițiat de maistrul instructor Lenuța Panaete, de la Cercul de Arta Textila din cadrul Clubului Copiilor Panciu, au fost jurizate la inceputul acestei saptamani. Evenimentul, aflat la…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- Codurile de ninsori, viscol si ger se prelungesc ANM a actualizat Codurile portocaliu si galben de ninsori, viscol si ger. Miercuri, în intervalul 11:00 - 20:00, va fi în vigoare Codul portocaliu de vânt puternic si ninsoare puternic viscolita în sase judete,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Angel Tilvar , senator PSD Vrancea, f. Ministru pentru Romanii din afara (n. 1962); Acad. Aureliu Emil Sandulescu , inginer geolog (n. 1932); Claudiu-Andrei Tanasescu , deputat PC de Bucuresti (n. 1970); Claudiu Mirica , solist pop, producator și ziarist (n.…

- 22 de județe din vestul, centrul, sudul și estul țarii sunt sub cod galben de ninsori și vânt. În mai multe județe se vor se înregistra rafale de vânt de 75 de kilometri la ora. Județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea și zona de munte a județelor…

- De la ora 16:00, a intrat in vigoare o avertizare nowcasting de Cod Portocaliu, valabila pana la ora 19:00 pentru județul CONSTANȚA (Navodari, Cogealac, Corbu, Crucea, Fantanele, Gradina, Istria, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Mihai Viteazu, Nicolae Balcescu, Pantelimon, Sacele, Targușor, Vulturu).…