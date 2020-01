Lia Olguţa Vasilescu apreciază că desfăşurarea în paralel a alegerilor locale şi parlamentare ar avantaja PSD Deputata PSD Lia Olguta Vasilescu a afirmat vineri, la Pitesti, ca desfasurarea in acelasi timp a alegerilor locale si parlamentare, in cazul unor anticipate, ar avantaja PSD, partid care are cei mai multi primari.



"Din pacate sau din fericire pentru noi, este foarte posibil sa avem alegeri si anticipate, nu doar locale. Eu spun ca Dumnezeu ne iubeste, pentru ca un partid care are cei mai multi primari din Romania si va putea sa candideze in echipa cu cei mai multi primari va fi si partidul care va castiga aceste alegeri. (...) Avand in vedere ca avem cei mai multi primari din Romania,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

