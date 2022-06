Stiri pe aceeasi tema

Gabriela Pana Dindelegan, Gabriela Marinoschi si Georgeta Filitti se numara printre noii membri ai Academiei Romane, alesi miercuri de Adunarea Generala a acestui for.

Artistul Tudor Chirila susține ca dușmanul Romaniei este președintele Klaus Iohannis. „Fara UE eram Belarus", este concluzia amara trasa de Chirila in ziua de 9 mai, Ziua Europei.

Alergatorii din Rusia si Belarus, care s-au inscris la editia din acest an a Maratonului de la Boston, nu vor fi autorizati sa ia parte la cursa programata luna viitoare, au anuntat organizatorii americani, citati de Reuters.

Academia Romana celebreaza luni, 4 aprilie, in Adunarea Generala festiva, 156 ani de la fondare. Manifestarea se va desfasura in Aula Academiei din Calea Victoriei nr. 125, incepand cu ora 10.00.

Guvernul Romaniei a analizat un memorandum referitor la „liniile directoare privind atragerea investițiilor, ca urmare a relocarii companiilor din Federația Rusa, Ucraina și Belarus, in contextul actualei situații geostrategice", potrivit Profit.ro, care noteaza ca Palatul Victoria are in vedere…

Un cetatean american urmarit in SUA pentru participare la asaltul din ianuarie anul trecut asupra Capitoliului din Washington a primit azil politic in Belarus, transmite Belta, preluata de AFP, potrivit Agerpres.

Polițiștii de frontiera polonezi i-au acuzat pe polițiștii de frontiera din Belarus de atacuri asupra punctelor de frontiera, in timpul carora patrulele ar fi aruncat cu pietre și au orbit cu lasere pentru a-i impiedica sa rețina imigranți ilegali.

Peste 52.000 de cadavre neidentificate se afla in prezent in morgile si in gropile comune din Mexic, informeaza vineri dpa, potrivit Agerpres.