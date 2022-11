LGBT raportează o nouă victorie istorică: relațiile gay au fost legalizate în Singapore Parlamentul din Singapore a adoptat o hotarare care va anula o lege din perioada coloniala ce interzicea relatiile sexuale intre barbati. Decizia a fost salutata imediat de activistii pentru drepturile omului, insa parlamentul a aprobat totodata si o modificare a Constitutiei, intarind actuala definitie a casatoriei, care este descrisa ca o uniune intre un barbat si o femeie, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

