- Un bolivian care susține ca a disparut singur in padurea amazoniana timp de o luna, povestește ca a mancat insecte și viermi pentru a ramane in viața. „Este de necrezut. Nu-mi venea sa cred ca oamenii inca ma mai cauta dupa atata timp. Am mancat viermi, insecte. Nu aveți idee prin ce a trebuit sa trec…

- Aproximativ 15 activiști pentru clima s-au inlanțuit luni (27 februarie) la Paris, la Ministerul de Finanțe din Franța, cerand anularea datoriilor țarilor din fondul Țarilor din Sudul Global, potrivit Reuters. Manifestanții imbracați in salopete roșii care amintesc de serialul de succes Netflix „Casa…

- Huseyin Berber, un diabetic de 62 de ani, este un supraviețuitor al cutremurului din Turcia ce a stat 187 de ore sub daramaturi dupa ce pereții apartamentului sau de la parter s-au sprijinit de un frigider și un dulap, lasandu-i un fotoliu in care sa stea și un covor pentru a-i ține de cald, potrivit…

- Salvatorii și civilii au izbucnit in urale cand o intreaga familie a fost salvata de sub daramaturile unei cladiri demolate din Bisina, din Siria, marți (7 februarie), potrivit Reuters. Tatal, impreuna cu fiul sau și fiica sa, au fost scoși de sub daramaturi unde au fost blocați timp de peste doua zile…

- Razvan Theodorescu a fost Vicepresedintele Academiei Romane. Acesta a decedat la varsta de 83 de ani, la spitalul Floreasca din Capitala. Ion Iliescu nu a ezitat sa transmita un mesaj la aflarea acestei vești triste. „Am aflat cu imensa durere despre dispariția Academicianului Razvan Theodorescu. L-am…

- Jumatate dintre locuitorii Romaniei considera ca vor avea o viața mai buna in anul 2023, estimeaza un studiu realizat de Reveal Marketing Research. Anul 2022 a fost cel mai satisfacator pentru cei mai mulți dintre romani (54%) in comparație cu 2020 (24%) și 2021 (22%). Explicația ar fi aceea ca 2020…

- Netflix spune ca intenționeaza sa puna capat partajarii parolelor anul viitor, incepand cu SUA. Iata cum va face acest lucru serviciul de streaming. Au existat zvonuri persistente conform carora Netflix ar intenționa sa puna capat complet partajarii parolelor. Dar serviciul de streaming a parut pana…