Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Segarcea au dispus, ieri, arestarea la domiciliu a doua persoane acuzate ca au talhatit o femeie de 74 de ani, din comuna Gangiova. Este vorba de o tanara de 26 de ani, cetatean spaniol, si de un minor de 16 ani, din Galicea Mare. Potrivit oamenilor legii, femeia de 74 de ani a fost…

- Dupa ce a fost taxat dur pentru mesajul controversat de ziua lui Mihai Eminescu, Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru Cultura a Camerei Deputaților, lasa sa se ințeleaga ca și-a invațat „lecția”. Mesajul transmis cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane: „Nu, astazi n-am sa va spun…

- Edi Iordanescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a fost nemulțumit de discuțiile despre arbitraj iscate dupa victoria campioanei Romaniei cu FCSB (2-0). CONTEXT: FCSB a cerut o lovitura de la 11 metri chiar in minutul doi al meciului cu CFR Cluj, caștigat de „feroviari”, scor 2-0. ...

- CHIȘINAU, 25 nov - Sputnik. Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca anunța ca pe parcursul saptamanii trecute șase copii s-au grabit sa vina pe lume pana ca mamele lor sa ajunga la maternitate. Ei au fost nascuți in ambulanța. Cu toate ca micuții s-au nascut sanatoși, conform…

- Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Astazi vei pune toate eforturile tale pentru a rezolva un subiect central ce iti domina viata in aceasta perioada. Sunt sanse ridicate sa te decuplezi de la obligatii sau evenimente sociale sau chiar financiare ca sa rezolvi ce e de facut. Insa…

- Somnul este la fel de important precum sportul și alimentația, iar studiile arata ca lipsa somnului sau un somn de slaba calitate poate avea efecte negative asupra hormonilor, funcțiilor creierului și performanțelor fizice. Poate cauza și creștere in greutate și poate crește riscurile apariției anumitor…

- Un nou tip de "fereastra lichida", inventata de cercetatori din Singapore, poate sa blocheze lumina solara pentru a pastra racoarea in interiorul cladirilor in lunile de vara, dar si sa absoarba caldura pentru a o elibera apoi, gradual, atat in timpul zilei, cat si in timpul noptii pe durata sezonului…

- Un nou tip de "fereastra lichida", inventata de cercetatori din Singapore, poate sa blocheze lumina solara pentru a pastra racoarea in interiorul cladirilor in lunile de vara, dar si sa absoarba caldura pentru a o elibera apoi, gradual, atat in timpul zilei, cat si in timpul noptii pe durata sezonului…