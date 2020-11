Leul ranit și subnutrit din clipul manelistului Dani Mocanu, recuperat de autoritați Manelistul Dani Mocanu a iscat un scandal de proporții odata cu lansarea celui mai recent videoclip. Mai mult decat atat, se pare ca autoritațile i-au deschis dosar penal dupa ce a filmat cu un leu ranit și subnutrit. Acum, Poliția a descoperit animalul la o menajerie din Dambovița. S-au deplasat la fața locului și au confiscat leul cu tot cu cușca in care era ținut. Conform Digi24, leul era in posesia unui barbat care a negat in fața autoritaților faptul ca i l-ar fi imprumutat manelistului pentru filmari. Acesta…