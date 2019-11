Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, au fost oprite manevrele in Bara Sulina.Amintim ca, Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp un mesaj nou de vreme severa imediata valabil pentru judetele Constanta…

- „Am continuat sa obtinem rezultate foarte bune si in trimestrul al treilea, cu o crestere sanatoasa a creditarii (+5,7 la suta de la inceputul anului) si a depozitelor (+6,1 la suta de la inceputul anului), precum si cu pozitii excelente de lichiditate si finantare. In primele noua luni din 2019, Erste…

- O parte din consilierii județeni, in frunte cu președintele de Consiliu Județean, Radu Moldovan au mizat pe SRL-uri, care sa le aduca bani. Prea puțini insa au mizat pe SRL-urile altora, fiindca cei mai mulți au investit in propriile firme. Cei mai mulți consilieri județeni fac parte din diverse asociații,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6.2 grade pe scara Richter, a fost inregistrat la ora 14.37 ora locala a Romaniei , in Mindanao, Philippines. Potrivit Institutlui National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la 10 kilometri adancime.Sursa foto: Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Creșterea prețurilor locuințelor a incetinit in septembrie. Iașiul și Brașovul s-au ieftinit, Bucureștiul crește peste media naționala Dupa un plus de 1,2% in luna august, apartamentele disponibile spre vanzare in Romania s-au scumpit și in septembrie, insa avansul a fost de data aceasta de doar 0,6%.…

- În timp ce s-a acceptat o scadere a veniturilor fiscale, numai parțial compensata de absorbție de fonduri europene, au crescut presiunile pe buget prin creșterea veniturilor/salariilor, susține președintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, într-un document publicat pe site-ul instituției.…

- Veniturile pensionarilor ”nu vor depinde de indicatorii macroeconomici” Veniturile pensionarilor nu vor depinde niciodata de indicatorii macroeconomici, a declarat astazi presedintele PSD, premierul Viorica Dancila. Premierul Viorica Dancila a spus, la Constanta, unde s-a întâlnit…

- La aceasta ora, La Pavilionul Expozitional din Mamaia are loc intalnirea conducerii PSD cu seniorii din partid. Sunt prezenti Viorica Dancila presedinte PSD, Mihai Fifor secretar general, Eugen Orlando Teodorovici presedinte executiv, Felix Stroe presedintele PSD Constanta si Gheorghe Dontu presedintele…