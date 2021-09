Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9485 lei, in crestere cu 0,04 bani (0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9481 lei. Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului american, care a fost cotat…

- Banca Naționala a cotat astazi, 7 septembrie, euro la 4.9488 de lei, cea mai mare valoare de pana acum. Astfel, moneda europeana continua sa creasca și sa stabileasca noi recorduri. Amintim ca euro a inceput anul la 4,86 de lei, iar pe 30 martie a depașit pragul de 4,90 de lei. In urma cu o saptamana,…

- Leul moldovenesc pierde teren in fata monedei unice europene. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 3 septembrie, un curs de 21 de lei pentru un euro, cu șapte bani mai mult decat ieri.Dolarul american iși pastreaza valoarea si este cotat la 17 lei si 71 de bani.

- Moneda nationala s-a depreciat usor, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9184 lei, in crestere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9183 lei. Dolarul s-a apreciat, la randul sau, pana la valoarea de 4,1486 de lei, in crestere cu 0,98 de bani…

- Moneda nationala s-a apreciat, miercuri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9247 lei, in scadere cu 0,06 bani (-0,01%) fata de cotatia precedenta, de 4,9253 lei, arata Agerpres. In schimb, dolarul s-a apreciat pana la valoarea de 4,1843 de lei, in crestere…

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru marti, 20 iulie, un curs de 21 de lei si 15 de bani pentru un euro, cu patru bani mai putin decat ieri.Dolarul american stagneaza si e cotat la 17 lei si 96 de bani.

- Leul moldovenesc pierde teren in fața monedei europene. Banca Naționala a stabilit pentru vineri, 16 iulie, un curs de 21 de lei si 27 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decat ieri.Dolarul american scade cu trei bani si e cotat la 17 lei si 99 de bani.

- Moneda nationala s-a apreciat, marti, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei la 4,9265 lei, in scadere cu 0,01 bani fata de cotatia precedenta, de 4,9266 lei, arata Agerpres. In schimb, dolarul s-a apreciat pana la valoarea de 4,1619 de lei, in crestere cu 1,35…