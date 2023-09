Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, cu ocazia ,,Zilei de Curațenie Naționala”, in cadrul campaniei ,,Let’s Do It, Romania”, in zona de nord a orașului Buzau a fost organizata o ampla acțiune de ecologizare, cu sprijinul Primariei Buzau. La acțiune au participat zeci de voluntari, jandarmi, pompieri, elevi, profesori și salariați…

- Prefectul Lucian Bogdanel impreuna cu aproximativ 200 de colegi din Ministerul Afacerilor Interne au facut un gest notabil pentru protecția mediului astazi, in cadrul campaniei tradiționale Let’s Do It, Romania! Acțiunea lor a avut loc pe malurile raului Bistrița, in zona Parcului Gheraiesti, sub deviza…

- CURAȚENIE… Vasluienii sunt invitați sa se alature celei mai mari mișcari civice de pe Glob: „World Cleanup Day” (n.r. Ziua de Curațenie Naționala), un proiect marca „Let’s Do It! World”. Pe 16 septembrie, aceștia pot ajuta la curațarea mormanelor de gunoi din arealele naturale ale județului. Cei care…

- 21 de cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost inregistrate in Romania, de la inceputul sezonului si pana joi, arata datele INSP. Totodata, au fost anuntate patru decese. ”De la inceputul perioadei de supraveghere a infectiei cu virusul West Nile (06.06.2023) pana la data de 24.08.2023 s-au inregistrat…

- CONSTELATIA MATEMATICIENILOR… Emotii mari la Husi, unde astazi, 17 august, debuteaza cel mai important eveniment educational al anului, Tabara Nationala de Matematica! Elevii cu medalii in palmares, elita olimpicilor din Romania, au venit la Husi, pentru o experienta unica, in care pregatirea intensiva…

- PROIECT AMBIȚIOS… Liceul Tehnologic „Ghenuța Coman” din Murgeni este beneficiar al Proiectului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar „Impreuna catre viitor”. Acest proiect este parte integranta din P.N.R.R, „Fonduri pentru Romania moderna și reformata!”. Valoarea totala a proiectului este de…

- Recunoscut ca cel mai frumos parc din Romania, Parcul Copou din municipiul Vaslui a suferit avarii de pe urma furtunii. Copaci rupți, ornamente puse la pamant, alei pline de funze și crengi rupte de furtuna e bilanțul celor cateva minute de vant puternic. Intr-una din imaginile suprinse se poate observa…

- NOUTAȚI… RUTIERE… Legea prin care șoferii care se urca bauți la volan și fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, cunoscuta și ca „Legea Anastasia”, denumita astfel in memoria fetiței de patru ani care a fost ucisa, pe 1 iunie, in fața casei, conform mass media din Romania. Polițiști…