- Guvernul leton vrea ca vaccinarea împotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres.Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, începând din luna octombrie, angajatii din institutiile…

- Grecia ia noi masuri in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie pentru anumite grupuri profesionale. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a facut anuntul oficial luni seara. Vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 va incepe in caminele de batrani, a declarat…

- Crește presiunea in Franța pentru a impune vaccinarea contra Covid personalului medical. Prim-ministrul Jean Castex trebuie sa primeasca in aceasta saptamana președinții de grup parlamentar și reprezentanți ai aleșilor locali pentru a discuta, intre altele, și aceasta chestiune. Guvernul lucreaza la…

- Guvernul britanic are in vederea impunerea obligativitatii vaccinarii impotriva COVID-19 pentru personalul medical, in incercarea de a stopa infectiile din mediul spitalicesc, a declarat duminica secretarul de stat pentru vaccinarea anti-COVID-19, Nadhim Zahawi, transmite agenția Reuters, citata de…

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) sunt de parere ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la serviciu, odata cu instalarea treptata a starii de relaxare, iar revenirea la birou devine o optiune viabila pentru tot mai multe dintre companii, conform unui sondaj…

