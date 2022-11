Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cezar Oatu a marturisit de ce nu se casatorește cu iubita lui, Raluca. Motivul pentru care nu se grabește sa faca marele pas alaturi de tanara care l-a cucerit cu adevarat. Intre cei doi indragostiți exista o diferența de varsta de 19 ani. Iata ce a dezvaluit.

- Motive de bucurie in viața Letiției Moisescu! Fina lui Constantin Magureanu se pregatește sa se casatoreasca, așa ca a decis sa iși aleaga rochia de mireasa in exclusivitate la Antena Stars, unde dezvaluie cum se pregatește pentru marele eveniment care va avea loc peste o saptamana.

- Letiția Moisescu a aflat ca i-a murit tatal cu puțin timp inainte sa urce pe scena. Cu toate ca nu l-a cunoscut prea bine, pierderea lui a bagat-o in depresie. Ce marturisiri a facut vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata ce regret are cantareața dupa toate cele intamplate, dar și ce și-a…

- Andreea Raicu a avut de-a lungul timpului relații de lunga durata cu barbați celebri de la noi, insa niciodata nu a ajuns in fața altarului. Fosta prezentatoare TV a spus care este motivul pentru care nu se casatorește.Invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, Andreea Raicu a discutat despre un subiect…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia incearca sa creasca si mai mult presiunea asupra Europei in ceea ce priveste energia, prin stoparea livrarilor de gaze prin conducta Nord Stream. ”In aceasta iarna, Rusia se pregateste pentru un atac decisiv in ceea ce priveste energia asupra…

- Uniunea Europeana pregatește "o intervenție de urgența și o reforma structurala a pieței energiei electrice", a carei funcționare este foarte criticata de unele state membre ale UE in fața creșterii vertiginoase a prețurilor, a anunțat luni președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit…

- Poșta Romana va implementa coduri poștale unice pentru fiecare persoana din tara. Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naționale Poșta Romana, a anuntat, intr-un interviu la Radio Romania Actualitați, ca in locul codurilor pe localitați și strazi vor fi coduri poștale unice pentru fiecare…

- NASA va marca, prin programul Artemis, prima data cand Statele Unite au calatorit pe Luna in ultimii 50 de ani. Racheta celor de la NASA a ajuns la rampa de lansare miercuri. Zborul sau de debut va avea loc in mai puțin de doua saptamani.