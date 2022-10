Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și aduce aminte cu drag de tatal ei biologic și are doar cuvinte de lauda la adresa lui. Vedeta a vorbit la Antena Stars despre lucrurile pe care le-a invațat de la Ioan Banicioiu. Iata ce a declarat Oana Zavoranu in amintirea tatalui ei!

- Dupa ce și-a pierdut parinții, fiica lui Andrei Gheorghe a trecut prin momente grele. In exclusivitate pentru Antena Stars, tanara a oferit detalii despre lupta pe care a dus-o cu depresia. Cine ii este alaturi și a ajutat-o sa gandeasca din nou pozitiv. Ce a marturisit in cadrul interviului.

- Randi este și el pe lista artiștilor care au avut ocazia sa colaboreze cu regretatul Nosfe, iar vestea morții sale l-a lasat in stare de șoc. Artistul recunoaște ca nici nu a crezut ca e adevarat, inițial. Cantarțul a facut declarații sfașietoare la Antena Stars.

- Moartea lui Nosfe a cutremurat lumea artistica din Romania. Rapperul este plans de familie, prieteni, fani și colegii de breasla. Printre ei se numara și Catalin Crișan, care a oferit primele declarații dupa decesul acestuia, in exclusivitate pentru jurnaliștii redacției Playtech.ro. Cei doi au lansat…

- Dupa ce și-a pierdut un picior intr-un accident de mașina, Stela Bizdu face marturisiri din viața personala. Vedeta a povestit cum a trait momentele dupa ce tatal a murit in brațele mamei sale. Ea a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentul in care a cedat psihic. Cu ce ganuri s-a…

- Minodora, in lacrimi, dupa moartea mamei sale. Artista se afla pe scena atunci cand cea care i-a dat viața iși dadea ultima suflare. In exclusivitate pentru Antena Stars, actrița a facut acum declarații dureroase.

- Catinca Roman a dat primele declarații, la Antena Stars, dupa anunțul decesului tatalui ei. Iosif Silahy a murit la varsta de 88 de ani. Fostul soț al Miorei Roman a fost sportiv și antrenor de scrima.

- Astazi, Andreea Balan e o artista și o mama fericita. Are doua fetițe frumoase și o cariera stralucita, insa in urma cu mai mulți ani ea s-a confruntat cu depresia. Cantareața susține ca nu era deloc fericita, deși era implinita pe toate planurile.