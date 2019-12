Leru-i ler… cetină cu… infracțiuni! La data de 13 decembrie a.c., intre orele 12,00 – 16,00, pe raza fondurilor forestiere din localitațile Porumbacu de Sus și Arpașu de Sus, polițiștii au identificat trei barbați cu varsta de 18, 27, respectiv 28 de ani, localnici, care au recoltat fara drept și au transportat ilegal 100 de kg cetina de brad, dar și 3 mc de material lemnos din specia fag. Read More... Citeste articolul mai departe pe sibiunews.net…

Sursa articol si foto: sibiunews.net

