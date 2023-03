Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a declarat cancelarul Olaf Scholz, in contextul in care Kievul solicita ca Occidentul sa ii trimita si mai mult armament. Dupa citeva saptamini de ezitare, Berlinul a decis miercuri sa trimita Ucrainei 14 tancuri Leopard 2 de fabricatie germana si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un interviu acordat postului american de televiziune Sky News si difuzat joi, 26 ianuarie, ca nu este interesat sa se intalneasca, in vederea unor negocieri de pace, cu omologul sau rus Vladimir Putin, scrie news.ro . Intrebat daca razboiul din…

- Președintele Joe Biden a anunțat miercuri ca Statele Unite vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina, subliniind ca aceasta decizie nu trebuie interpretata ca un gest ofensiv la adresa Rusiei, ci ca un ajutor pe care aliații il acorda Ucrainei pentru a se apara. Acest anunț a venit intr-o…

- Zelenski si-ar putea indeplini dorinta in curand, sub forma unor M1 Abrams americane, precum si a Leopard 2 germane, dar intrebarea se pune daca aceste echipamente noi ar putea schimba cu adevarat soarta razboiului din Ucraina. Intrebarea mai mare, insa, este daca aceste tancuri, atunci cand vor ajunge,…

- Germania a anunțat, miercuri, ca va furniza tancurile de lupta Leopard 2, cerute de mult timp de Kiev, și ca va aproba cererile altor țari de a face același lucru. Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat miercuri ca țara sa va furniza Ucrainei tancurile sale de lupta Leopard 2, depașind temerile legate…

- Germania va trimite Ucrainei cel puțin o companie de Leopard 2A6,. potrivit publicației germane Der Spiegel. Cancelarul german Olaf Scholz ar fi decis sa trimita tancuri Leopard 2 in Ucraina și sa permita altor țari, precum Polonia, sa faca același lucru. Alți aliați, printre care și cei din Scandinavia,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Germania va continua sa susțina Ucraina. Afirmația vine la cateva zile dupa ce aliații occidentali au temperat speranțele Ucrainei de a primi un transport rapid de tancuri de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…