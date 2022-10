Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii din comertul modern controleaza 70% din piata din Romania: unu din patru romani trece zilnic pragul unui supermarket sau hypermarket, arata o analiza a Ziarului Financiar, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In contextul tensionat al razboiului, intreaga lume are de suferit din cauza exploziei de prețuri la gaze, energie, combustibil și alimente. Mulți romani se gandesc cu groaza la cum vor face fața cheltuielilor din aceasta iarna și deja iși fac planuri ce sa taie de pe lista de cumparaturi pentru sarbatori.…

- Gradina zoologica din Wellington si-a dublat populatia de lemuri cu coada inelata, specie pe cale de disparitie, dupa ce toate cele patru femele ale sale au nascut pui gemeni, a anuntat marti Lisa Ridley, un oficial al gradinii zoologice, transmite agerpres.ro. Lemurii cu coada inelata, specie endemica…

- VIDEO| Liber la vanatoarea de COCOȘI DE MUNTE. AJVPS Alba: ”Contrar parerilor, nu este o specie pe cale de dispariție” Dupa 10 ani interdicție, s-a dat liber la vanatoarea de cocoși de munte. Printr-un ordin de ministru publicat luni in Monitorul Oficial s-a decis ca in perioada septembrie – noiembrie…

- Techirghiol, cel mai intins lac sarat din Romania, este pe zi ce trece tot mai secat. Celebrul namol cu proprietați terapeutice este și el mai puțin, iar cei care-l folosesc pentru tratament sunt ingrijorați. Insa lacul nu poate fi salvat decat de ploi. Zona este considerata sit natural, iar oamenii…

- Un exemplar de vultur sur, specie disparuta din Romania de la jumatatea secolului trecut, a fost gasit la Sebeș. Pasarea era in stare de epuizare, venind din Croația. „Vultur sur, probabil extenuat, care a hoinarit din Bulgaria pana in Sebeș, județul Alba. Preluat de Asociația Prietenii Berzelor din…

- Salvamarii de pe litoral au sunat la 112 pentru a-i scoate din apa pe turisti. Oamenii le-au explicat turiștilor ca iși pun viața in pericol, dar degeaba. La Jupiter, era steag roșu, dar oamenilor nu le-a pasat și au vrut sa intre in apa marii, pentru ca ei nu au platit ca sa stea la piscina.Salvamarii…

- Un pui de tigru bengalez, specie considerata in pericol de disparitie, s-a nascut la Gradina Zoologica Nationala cubaneza din Havana, la putin peste un an dupa ce alte patru feline din aceasta specie - printre ele si un tigru alb rar - au venit pe lume in parcul national, a anuntat vineri conducerea…