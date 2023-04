Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de arme Rheinmetall va deschide la Satu Mare un centru de intreținere și logistica pentru armele folosite pe frontul din Ucraina. Centrul de intreținere și logistica va incepe sa funcționeze luna aceasta, releva Reuters citat de defenseromania.ro . Se pare ca hub-ul logistic, situat in…

- Primul „tanc" Leopard 2 a sosit la Kiev din Germania si vor urma si altele, a anuntat marti ministrul ucrainean al apararii Oleksii Reznikov intr-un mesaj pe Twitter in care pozeaza, cu o macheta de Leopard 2 in mana, alaturi de ministrul german al apararii, Boris Pistorius, venit in vizita-surpriza…

- Guvernul german a aprobat livrarea de tancuri „Leopard 1” Ucrainei din stocurile sale industriale si este in discutii pentru a rascumpara 15 tancuri „Ghepard” din Qatar pentru a le trimite Kievului, anunța ziarul „Sueddeutsche Zeitung”, citat de Reuters.

- Guvernul norvegian ia in considerare posibilitatea trimiterii unor tancuri Leopard 2 de productie germana catre Ucraina, au transmis marti seara ziarele Aftenposten si Dagens Naeringsliv din Norvegia, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, a anuntat revista Der Spiegel, preluata de Reuters. Un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin a refuzat sa comenteze…