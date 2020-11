Ploaia de meteori din luna noiembrie, cunoscuta sub numele de Leonidele, va putea fi observata noaptea aceasta pe cerul din emisfera nordica, apogeul urmand sa fie in la primele ore ale dimineții, inainte de rasaritul soarelui. Ploaia de meteori poate fi observata in mare parte din luna noiembrie, dar este așteptata sa atinga apogeul in noapte de 16 spre 17 noiembrie. Leonidele sunt cel mai vizibile din emisfera nordica, dar pot fi observate și din emisfera sudica. Cu toate ca este considerata de astronomi cea mai spectaculoasa ploaie de meteori dintr-un an, Leonidele are dezavantajul de a fi…