Leonardo DiCaprio intervievat de FBI cu privire la legăturile sale cu finanţatorul fugar din Malaezia Jho Low Joi, Bloomberg a dezvaluit detalii nepublicate anterior din documente FBI in care autoritatile l-au intervievat pe DiCaprio in 2018 despre relatia sa cu Low, care este acuzat de implicare intr-o schema de spalare a banilor de peste 4,5 miliarde de dolari deturnati din fondul de investitii al statului Malaezia, cunoscuta si ca 1MDB. DiCaprio l-a intalnit pe Low la un club de noapte in 2010 si a continuat sa stabileasca o relatie stransa cu acesta, potrivit raportului. „Am lucrat pentru el… si acea afacere se traduce si prin a fi sociala. Si asa ne-am vazut mai mult si a existat mai multa interactiune”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

