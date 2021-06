Leonardo Di Caprio i-a cumpărat mamei sale o casă de 7,1 milioane de dolari în California Leonardo DiCaprio a cumparat recent casa Los Feliz a starului Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, pentru mama sa, Irmelin Indenbirken. DiCaprio a platit 7,1 milioane de dolari pentu proprietate. In urma cu cațiva ani, el a cumparat și o casa Los Feliz pentru tatal sau, George DiCaprio, pentru 4,9 milioane de dolari. La fel ca multe mari vedete de la Hollywood, și DiCaprio a optat pentru securitatea imobiliarelor. In timp ce unele vedete și-au scos investițiile imobiliare din California din cauza impozitelor mari, DiCaprio are cea mai mare parte a proprietaților sale in aici, cu excepția unui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

