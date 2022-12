Dupa ce Argentina a scris istorie la Cupa Mondiala a venit vrema ca superstarul echipei, Leo Messi sa se intoarca acasa. Insa, acesta a avut nevoie de ajutorul polițiștilor pentru a intra in casa. Mii de oameni s-au adunat pe strazi, la Rosario, pentru a sarbatori titlul mondial. Mulțimea a strigat minute in șir numele lui Messi. This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario. “Thank you Lio, Thank you Lio.” pic.twitter.com/wWROPZkm9l — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) December 20, 2022 The post Leo Messi ajutat de polițiști sa intre in casa appeared first on Puterea.ro…