- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a fost eliminata, joi seara, in turul doi preliminar al Conference League, fiind invinsa de echipa din Slovacia Spartak Trnava, scor 4-3 la loviturile de departajare, in meciul retur, disputat pe teren propriu. In tur, scorul a fost 0-0. In minutul 116,…

- Sepsi joaca acasa cu Spartak Trnava, de la ora 19:30, in turul 2 preliminar al Conference League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport și Look Sport. Sepsi - Spartak Trnava, liveTEXT de la 19:30 Click AICI pentru live+statistici! Sepsi - Spartak Trnava, echipe probabile: SEPSI: 33.…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a remizat, joi, scor 1-1, cu echipa Viktotria Plzen, intr-un meci amical, potrivit news.ro. Au marcat Beauguel ’45 pentru Plzen si Istvan Fulop ’70 pentru Sepsi. Echipa din Sfantu Gheorghe a evoluat in urmatoarea formula: Niczuly – Dimitrov, Tincu (72.…

- chipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia rusa FC Krasnodar cu scorul de 2-1 (1-1), joi, la Kirchdorf, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Austria, potrivit paginii de Facebook a clubului covasnean. Cristi Barbut (29) si Tvetelin Ciunciukov (60) au reusit primele…

- Formatia CFR Cluj a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a saptea a play-off-ului Ligii I, scrie News.ro. Golul a fost marcat de Safranko ’41. CFR Cluj: Sandomierski – Manea (Rondon ’77), Vinicius, Burca, Camora…

- CFR Cluj a pierdut, scor 1-0, meciul disputat, luni, împotriva echipei Sepsi Sfântu Gheorghe, în etapa a șaptea a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, formația pregatita de Edi Iordanescu ramâne pe prima poziție în clasament, dar poate fi depașita de FCSB…