Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Baluta a fost euforic, dupa ce a marcat in partida dintre Poli Iasi si FCSB, incheiata cu scorul de 1-3. Mijlocasul a declarat ca ros-albastrii vor merge in vacanta cu capul sus, dupa ce s-au impus si in duelul cu moldovenii lui Leo Grozavu. FCSB s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de Poli […]…

- Andrea Mandorlini si-a iesit din minti dupa infrangerea cu Sepsi. Tehnicianul italian a rabufnit cand a fost intrebat de viitorul sau pe banca clujenilor. Partida dintre Sepsi și CFR Cluj s-a incheiat c scorul de 2-1. Meciul in care ardelenii au fost intorși de echipa patronata de Laszlo Dioszegi a…

- Dorinel Munteanu a lansat un atac dur la adresa arbitrajului dupa Dinamo – Oțelul 3-3. Antrenorul moldovenilor a fost eliminat in finalul partidei, iar acum a dezvaluit discuția pe care a avut-o cu arbitrii partidei. Partida dintre Dinamo și Oțelul s-a incheiat cu scorul de 3-3. Dupa acest rezultat,…

- Leo Grozavu a avut un discurs dur dupa Poli Iasi – Farul 2-3. Echipa lui Gica Hagi a condus cu 3-0 la pauza meciului din Copou, dar gazdele au reusit sa reduca din diferenta pana la final. La finalul meciului, Leo Grozavu nu si-a menajat jucatorii pentru prestatia foarte slaba din prima repriza a meciului…

- Dezamagit de eșecul suferit in fața Farului, dar extrem de realist, antrenorul lui Poli, Leo Grozavu, a admis ca echipa lui a pierdut startul și a inceput sa joace cu adevarat fotbal abia in repriza secunda, cand a și redus de la 0-3 la 2-3. Poli Iași și Farul au oferit un spectacol de cel mai inalt…

- Poli Iași a cerut penalty in minutul 70 al meciului cu Farul, la scorul de 2-3, dar brigada de arbitri a ignorat un fault evident comis de Mihai Popescu. Farul a avut o prima repriza de vis la Iași, pe care a incheiat-o cu scorul de 3-0. Partea a doua le-a aparținut gazdelor. Harrison (minutul 55) și…

- Antrenorul celor de la Poli Iași, Leo Grozavu (56 de ani), a analizat remiza contra Petrolului Ploiești, scor 0-0, in runda cu numarul 11 din Superliga. Tehnicianul moldovenilor crede ca rezultatul meciului este unul echitabil și trage un semnal de alarma: cluburile din Romania au nevoie de bani pentru…

- Poli Iași și Petrolul Ploiești se intalnesc luni, de la ora 18:00, in penultima partida a etapei #11 din Superliga. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultatele și marcatorii rundei #11 din Superliga! Ce va fi luni in Copou? Dupa un start greoi de campionat, elevii lui Leo Grozavu…