„Lentila gravitațională”, utilizată pentru măsurarea și analiza unui quasar îndepărtat In imaginea de mai sus (și de mai jos, in detaliu) observați doua pete luminoase in interiorul cercului (in fapt, doua galaxii) și patru puncte luminoase pe circumferința cercului. Cele patru puncte reprezinta, in fapt, lumina unui quasar situat in spatele celor doua galaxii centrale, lumina deviata astfel ca urmare a curbarii spațiu-timpului de catre galaxii. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

