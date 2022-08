Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Guța are mari probleme de sanatate, insa cantareața spera ca iși va reveni cat mai curand. Ea a marturisit la Antena Stars ca urmeaza sa fie operata in Turcia, acolo unde i s-a va schimba valva principala de la inima.

- Ieri dupa-amiaza, Ana Morodan a fost supusa unei intervenții chirurgicale, mai exact Contesa Digitala a facut o operație de ridicare, dar și de micșorare a sanilor. Avem primele imagini cu vedeta Antena Stars de la externare, caci da, Ana Morodan a ieșit din spital mai repede decat am fi crezut, la…

- Silviu Prigoana a avut o prima reacție dupa ce vineri, 24 iunie, a avut loc petrecerea de nunta a lui Silviu, fiul lui. Omul de afaceri s-a bucurat de petrecerea de lux la care au participat peste 200 de invitați. Silvius Prigoana s-a casatorit cu Georgiana dupa aproximativ doi ani de relație. Evenimentul…

- Monica Pop s-a luptat cu cancerul ani la rand, insa de aceasta data a trecut din nou printr-o perioada dificila, asta dupa ce a ajuns a cincea oara pe masa de operație. Medicul a oferit primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars despre starea ei de sanatate, dar și cum a decurs totul.

- Iulia Salagean a fost operanta de urgența la nivelul sanilor. Fosta iubita a celebrului afacerist, Alex Bodi, a avut parte de un atac de panica pe masa de operație. Blondina a trecut prin clipe grele in tipul operației, dar acum este bine. Aceasta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre…

- Lenna Horvath este adepta schimbarilor majore, iar frumoasa blondina a apelat de-a lungul timpului la mai multe intervenții estetice. De aceasta data, femeia cu ochii de diamant a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca vrea sa-și micșoreze stomacul pentru a scapa de kilogramele in plus.