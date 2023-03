Lenjerii de pat contrafacute depistate intr-un container sosit din China in Portul Constanta (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Bunuri contrafacute, printre care jucarii, in valoare totala de peste 400.000 de lei, au fost depistate de politistii de frontiera intr-un container sosit din China in Portul Constanta, marfurile fiind indisponibilizate, potrivit Agerpres.Garda de Coasta a informat, joi, printr-un comunicat de presa,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud, au descoperit, intr un container sosit din China, peste 1.100 genti de voiaj din material textil, in valoare de aproximativ 250.000 lei, bunuri nedeclarate pe documentul…

- Peste 15.400 de bunuri suspecte ca ar fi contrafacute au fost descoperite, joi, de polițiștii Garzii de Coasta in Portul Constanta, in patru containere sosite din China, conform Poliției de Frontiera. In containere se aflau articole vestimentare, jucarii si incaltaminte, toate inscriptionate cu numele…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța – Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, in patru containere sosite din China, peste 15.400 de articole vestimentare, jucarii si incaltaminte, in valoare totala…

- „In data de 12.01.2023, o echipa comuna formata din polițiști de frontiera din cadrul Garzii de Coasta si inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța - Sud Agigea a efectuat controlul fizic asupra unui numar de patru containere incarcate cu bunuri, sosite din China, avand ca destinatari…

- Articole de imbracaminte, jucarii si incaltaminte susceptibile a fi contrafacute, de peste 3.000.000 lei, depistate in Portul Constanta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit in Portul…

- Garda de Coasta a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca politistii de frontiera, inspectorii vamali si politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime au controlat un container incarcat cu bunuri, sosit din China si care avea ca destinatie o societate comerciala din Polonia. „In…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, de peste 1.800.000 lei, depistate in Portul Constanta Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea si politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime…