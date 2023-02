Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma, Poliția a fost sesizata despre dispariția unei minore, in sectorul Botanica al capitalei.Fetița de 7 ani impreuna cu bunelul, originari din satul Costești, raionul Ialoveni, au mers la Gradina Zoologica.

- S-a zvonit ca s-au desparțit, insa acum avem dovada ca sunt mai fericiți ca niciodata! Andra Volos și Lele s-au pozat in ipostaze care a negat orice desparțire, iar imaginile le-au aratat lumii, ca sa inchida toate gurile rele, care au spus ca vedeta a fost parasita pentru fosta soție a iubitului ei.

- O fetița de doar trei ani, ramasa fara supraveghere, s-a pierdut in centrul Capitalei. Trecatorii au fost cei care i-au alertat pe carabinieri. Ulterior, ei au gasit-o pe copila, intreband-o unde se afla parinții și daca are nevoie de ajutor, scrie Echipa.md . Astfel, in urma discuției și conform datelor…

- O mama a murit dupa ce a nascut acasa, pentru ca ambulanța nu a putut ajunge la ea din cauza zapezii. IPS Teodosie a anunțat ca vrea sa boteze bebelușul nascut acum 3 zile. Potrivit unor surse din zona, femeia de 33 de ani, din satul Dos, comuna Scarișoara, județul Alba, era desparțita de tatal…

- Ei bine, așa se intampla și in luna ianuarie a acestui an, care vine cu schimbari in viețile noastre. Nu uitați, acolo unde ați greșit inca mai puteți indrepta!Zodiile de pamant, Taur, Fecioara și Capricorn, trebuie sa faca fața tuturor obstacolelor care intervin in viețile lor. Sunt multe provocari…

- In ultima perioada au aparut mai multe zvonuri despre faptul ca milionarul Calin Donca ar fi murit intr-un incendiu din Pipera. In exclusivitate pentru Antena Stars, Orianda, soția lui Calin Donca, a oferit prima reacție și a marturisit cat de afectata a fost familia in urma informațiilor false care…

- O femeie a de 70 de ani se plimba cu nepoțica printre rafturile de la Dedeman Bistrița. O cutie i-a cazut direct in cap, lasand-o intr-o balta de sange. Nepoțica acesteia, traumatizata! Un incident tragic a avut loc in magazinul Dedeman din Bistrița. O femeie de 70 de ani a fost gasita de paramedici…