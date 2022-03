Stiri pe aceeasi tema

- Sportul Ciorași – CSF CFR Timișoara 3-1 (1-1) Formații Sportul Cioraști: Cristian Marin – Dumitru Ion, Toma Vincene, Razvan Craciun, Fernando Dobre, Gica Dospinescu, George Padure, Ștefan Lupu, Ovidiu Arama, Marin Plugaru, Vladuț Dudau, Florin Halceanu, Andrei Mazilu, Florin Nistor. Antrenor, Marius…

- „Leii” sunt de neoprit in martie. SCM OHMA Timisoara a obtinut azi o noua victorie, a saptea la rand, pe terenul Stelei Bucuresti, scor 79-74. Echipele clubului ros-albastru s-au obsinuit in ultimul timp cu esecuri in partidele cu banatenii. Dupa victoria de la handbal, de mai devreme, a venit randul…

- A crescut cererea la Direcția de Evidența a Persoanelor din Timișoara dupa ce reprezentanții Serviciului TimPark au anunțat ca le pot vinde abonamente Rezident doar șoferilor care au buletin sau viza de flotant la adresa la care locuiesc. Directorul instituției, Bogdan Sperneac, ne-a declarat ca Direcția…

- SCM OHMA Timișoara a caștigat partida de pe teren propriu cu BC CSU Sibiu, din etapa a 24-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin, scor 73-69 și a ajuns la a șasea victorie consecutiva in campionat. Oaspeții au inceput in forța, 1-8 și 5-13, dar gazdele au reușit sa stranga din diferența pana la prima…

- O saptamana full, care a inceput binisor, cu o remiza la Timisoara si a continuat ideal, cu o victorie la Sala Sporturilor, cu CSM Bucuresti, s-a incheiat perfect pentru HC Buzau! Duminica seara, intr-una dintre cele mai dure deplasari din campionat, echipa buzoiana a intalnit-o pe CSU Suceava, in etapa…

- CSA Steaua Bucuresti a pus capat seriei de zece victorii consecutive a echipei CSO Voluntari, pe care a invins-o cu scorul de 87-85 (18-28, 29-28, 22-13, 18-16), miercuri seara, in Sala ''Mihai Viteazul'', in etapa a 13-a a Ligii Nationale de baschet masculin, anunța Agerpres. Cu aproximativ…

- SCM Timisoara are parte de un meci teoretic usor. Prin prisma clasamentului „Leii din Banat” intalnesc cea mai slaba formatie din campionat dupa ce au trecut fara emotii in primele zile de campionat de penultima clasata – Rapid. Totusi, antrenorul Dragan Petricevic isi tine elevii in priza inaintea…