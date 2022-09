Stiri pe aceeasi tema

- SCM USAMVB Timisoara a inregistrat a treia infrangere consecutiva in play-off-ul Ligii Nationale de rugby. Singura echipa invinsa pana in acum in aceast faza a campionatului, Dinamo Bucuresti si-a luat revansa propriul ei teren. Bucurestenii s-au impus cu 20-6. Pe stadionul „Florea Dumitrache”, gazdele…

- SCM USAMVB Timișoara a pierdut jocul de acasa cu CSA Steaua din a doua runda a play-off-ului Ligii Naționale. Bucurestenii s-au impus cu 32-14 (20-7). In urma cu aproape trei saptamani cei din urma castigasera si intr-un meci amical pe Bega. Shennan a deschis scorul printr-un eseu in minutul 2, transformat…

- Play-off-ul Ligii Naționale de rugby incepe cu doua meciuri tari, Steaua – Baia Mare și Timișoara – Dinamo. Bineințeles, partida din Ronaț este mai interesanta pentru iubitorii rugby-ului din Vest. Daca sezonul trecut, Dinamo invingea Timișoara și in campionat și in meciul pentru locul 3, de atunci…

- SCM OHMA Timisoara si-a aflat adversarele si programul din prima faza a competitiei Alpe Adria Cup. Banatenii au fost repartizati in grupa D, alaturi de formatiile KK Rogaska (Slovenia), KK Zabok (Croatia) si Spisski Rytieri (Slovacia). „Leii” din Banat vor debuta in data de 12 octombrie pe teren propriu…

- Joi, 14 iulie 2022, ora 13:00, va fi inaugurat, in strada Dimitrie Cantemir nr. 5 din municipiul Focsani, Centrul de Zi „Acasa pentru Ucraina”, infiintat si organizat de filiala de Cruce Rosie Vrancea. Centrul va avea dotari si echipamente corespunzatoare pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:…

- SCM OHMA Timisoara a fost invitata in ediția 2022-23 a Alpe Adria Cup, competitie care reuneste grupari din zona centrala a continentului. Echipa timisoreana, care a atins play-off-ul Ligii Nationale a beneficiat de un „wild-card”. SCM-ul e prima echipa romaneasca in Alpe Adria Cup, competitie in care…