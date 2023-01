Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara l-a transferat, sub forma de imprumut, pe Modibo Diaby, de la U-BT Cluj-Napoca. Jucatorul in varsta de 19 ani și nascut in Mali a ajuns in Romania inca din 2017. El evolueaza pe pozițiile 3-4, masoara 200 centimetri inalțime și va avea drept de joc cu incepere din faza…

- „Leii din Banat” au pus capat seriei nefaste de trei esecuri la rand. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara s-a impus cu 88-84 in fata Stelei Bucuresti, dupa un meci antrenant in sala „Constantin Jude”. Primul sfert a fost castigat de banateni cu 24-21 iar al doilea cu 20-19. Asadar doar patru puncte diferenta…

- „Leii din Banat” au inceput 2023 cu o infrangere categorica pe teren propriu. CSO Voluntari a castigat cu 97-72 in fata lui SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara intr-un joc pe care l-a controlat surprinzator de clar. Baschetbalistii alb-violeti, cu un parcurs excelent la inceputul sezonului, au inregistrat…

- CSM Oradea s-a impus in duelul formatiilor cu cele mai putine esecuri din Conferinta B a Ligii Nationale contra SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara. Bihorenii au castigat cu 89-66 dupa ce au cedat intr-un singur sfert. Prima repriza a fost foarte disputata, gazdele s-au impus cu 18-12 la finele primului…

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa se impuna la Baia Mare, asa ca i-a ramas in Liga Nationala doar lupta pentru finala mica. Duelul pentru bronz e cu Dinamo, duminica, pe arena „Arcul de Triumf”, arena din Bucuresti unde o saptamana mai tarziu banatenii vor infrunta Steaua pentru apararea trofeului castigat…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara, liderul grupei D din Alpe Adria Cup, incepe returul competitie euroregionale cu un joc pe teren propriu impotriva croatilor de la Zabok, ultima clasata. „Leii”, cu trei victorii din trei partide sunt favoriti, un succes asigurandu-le calificarea in sferturile de finala.…