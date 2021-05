Legumicultorii vranceni vor delimitarea unui sector destinat producatorilor agricoli și reintroducerea taxei de rezervare pentru tarabele din Piața Moldovei. Micii producatori agricoli spun ca solicitarile privind delimitarea producatorilor de comercianți vin in sprijinul clienților din municipiu, care vor fi informați mai bine asupra persoanelor care vand produsele la tarabe. Soluția privind sectorizarea este la Administrația […] Articolul Legumicultorii vor sector special pentru producatori in Piața Moldovei din Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .