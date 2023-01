Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial nr.1273/29.12.2022 a fost publicata H.G.nr.1569 privind aprobarea programului de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate pentru anul in curs. In Maramureș zona in care gasești roșii in cadrul acestui program este Nanești, de unde vara poți cumpara roșii de buna calitate.…

- Guvernul a aprobat Hotararea care va reglementa programul de susținere a producției de tomate in spații protejate in primavara anului 2023. Ajutorul de minimis va fi de 3.000 euro/1000 mp pentru fiecare beneficiar, cererile urmand sa se depuna pana cel tarziu la data de 1 aprilie 2023. Valorificarea…

- Uniunea „Salvam Taranul Roman” solicita Ministerului Agriculturii sa includa in Programul Tomata pentru anul 2023 si alte legume – ardei, castraveți și vinete. De asemenea, producatorii mai cer prelungirea perioadei de valorificare a productiei si majorarea bugetului alocat de Ministerul Agriculturii…

- Dupa ce legumicultorii s-au plans ca mai este puțin și se incheie anul, iar Minsterul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) nu le-a comunicat nimic cu privire la subvențiile luate in calcul pentru anul viitor, a aparut și proiectul de act normativ cu privire la ajutorul pentru fermierii care se…

- Programul Tomata continua in 2023 cu un ajutor de 3.000 euro, așa cum s-a intamplat și in anii trecuți, suma pe care o primesc legumicultorii pentru producția de tomate in spații protejate. Potrivit unui proiect de act normativ, ajutorul de minimis este de 3.000 euro/1.000 mp, condiția fiind realizarea…

- Granturi de 500.000 de euro pentru o parte dintre producatorii din industria alimentare. Condiții și CAEN-urile eligibile Guvernul a aprobat o ordonanța de urgența pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morarit, a uleiurilor…

