Legumele romanesti nu sunt contaminate cu pesticide, a dat asigurari ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros. La Cluj-Napoca, el a explicat ca informatiile aparute in presa in ultimele zile, despre tomate care ar fi avut pesticide peste limitele admise, sunt false si ca verificarile de anul trecut au aratat ca doar un lot de rosii avea o concentratie prea mare de pesticide. Adrian Oros: Laboratorul central a facut 419 determinari, din care 192, adica 46% au continut de pesticide in limitele maxime admise. Asta inseamna ca nu prezinta niciun risc pentru consumator. Doar una din aceste…