- Ministrul de Finante, Florin Citu, a afirmat, marti seara, ca pensiile vor creste de la 1 septembrie, dar procentul se va stabili in functie de executia bugetara. Citu sustine ca Legea pensiilor este nesustenabila si trebuie avuta mare grija, intrucat Romania trebuie sa existe si dupa 1 septembrie…

- Procentul de majorare va depinde de starea economiei, a declarat premierul Ludovic Orban, aseara, intr-un interviu la Romania Tv. Șeful guvernului a amintit ca economia Romaniei a suferit din cauza situației create de coronavirus și a adaugat ca, potrivit legii, dupa primul semestru al anului, va fi…

Cum a intrat Andrei Mihai Dracea in lumea selecta a "baietilor subtiri"

Georgescu: Ar trebui vazut cine l-a ajutat pe Rizea sa ajunga parlamentar

Faptul ca din 15 mai e posibil sa relaxam anumite masuri nu inseamna ca revenim la viata normala de dinainte de epidemiei

- Ministrul finanțelor, Florin Cițu, vorbește pentru prima data despre posibilitatea de a nu se majora pensiile in septembrie la nivelul prevazut. Totul depinde de cum va fi execuția bugetara, a precizat aseara la Realitatea Plus: In ceea ce privește o eventuala creștere de taxe și impozite, ministrul…

- Intrebat daca exista un pericol pentru plata pensiilor, salariilor, in aceasta criza generata de epidemia de coronavirus, Florin Cițu a dat asigurari ca nu exista.„Nu. Eu asta fac in fiecare zi. Sunt in contact cu pietele financiare, toate instituțiile financiare, dar și cu cele din piața locala. Am…

- „Ceea ce vedem in aceste zile, e adevarat, in continuare sunt companii care functioneaza. A fost nevoie de aceasta criza ca sa ne dam seama ca o economie care ar fi fost tehnologizata, ce am zis din primul moment cand am preluat acest mandat, ar fi functionat mult mai bine in aceasta perioada. In ceea…